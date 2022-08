Barthlmarkt in Aichach: Mehrere angekündigte Händler kommen nicht

Beim Barthlmarkt in der Aichacher Innenstadt blieben am Sonntag mehrere angemeldete Händlerinnen und Händler fern. Was laut Stadt der Grund dafür war.

80 Händlerinnen und Händler waren zum Barthlmarkt in Aichach am Sonntag angemeldet. Doch bei Weitem nicht alle kamen. Dennis Schäffler vom Aichacher Ordnungsamt berichtete: "Wie viele wirklich gekommen sind, wissen wir erst, wenn wir alle Standgelder kassiert haben." Die meisten derer, die fehlten, seien unentschuldigt ferngeblieben. Ein Grund wurde von den Händlern immer wieder für ihr Ausbleiben genannt.

Schäffler zufolge führten mehrere von ihnen Personalmangel an. Wer sich mit den Händlerinnen und Händlern unterhielt, bekam darüber hinaus auch andere Erklärungen zu hören: So war wohl für einige Fieranten das unbeständige Wetter ausschlaggebend gewesen. Vor allem Händler aus dem niederbayerischen Raum und dem Allgäu fehlten. Von denen, die ihre Waren in der Aichacher Innenstadt verkauften, waren Klagen über die hohen Spritkosten zu hören. Wahrscheinlich seien weiter entfernte Kollegen deshalb nicht gekommen, mutmaßten einige.

Konkurrenz zum Plärrer in Augsburg oder zum Barthelmarkt in Oberstimm?

Eine Konkurrenz zum Barthelmarkt in Oberstimm (Manching, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) oder dem Augsburger Plärrer sahen die Besucherinnen und Besucher nicht. Noch vor drei Jahren etwa waren 85 Fieranten zum Aichacher Barthlmarkt gekommen - trotz der genannten Konkurrenz.

Am Sonntag wurden an den Ständen unter anderem Lederwaren, Textilien, Spielwaren und Gaumenfreuden aller Art angeboten. Ein verkaufsoffener Sonntag fand dieses Mal nicht statt. Der Barthlmarkt prägt seit Jahrhunderten das Aichacher Marktwesen. Der Ursprung des „Bartlmämarktes“ dürfte auf uralte Herbstfeste zurückzuführen sein. „Bartlmä“, so wird der Heilige im Volksmund genannt, war in den zurückliegenden Jahrhunderten stets ein Zinstag in Aichach gewesen: Pacht- und Kapitalzins wurde an die Stadt, das Hl.-Geist-Spital und die Stadtpfarrkirche gezahlt.

Unter anderem Händler mit Haushaltswaren waren beim Barthlmarkt in der Aichacher Innenstadt vertreten. Foto: Erich Echter

Der Bartholomäustag war einst im Raum Aichach, als hier noch die Landwirtschaft dominierte, ein Bauernfeiertag. Im Volksmund heißt die Bartholomäusnacht vom 23. auf 24. August auch Habernacht, in der früher auf so manchem Bauernhof der Abschluss der Ernte gefeiert wurde.