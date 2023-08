Barthlmarkt in Aichach: Schlechtes Wetter hält Besucher und Händler fern

Bei Dauerregen und niedrigen Temperaturen fand am Sonntag der Barthlmarkt in der Aichacher Innenstadt statt. Die Veranstaltung war schlecht besucht.

Nur spärlich schlenderten Besucherinnen und Besucher über den Stadtplatz. Der Regen hielt nicht nur die Kundinnen und Kunden fern. Auch viele der 80 angekündigten Händlerinnen und Händler, die einen Standplatz gebucht hatten, fehlten.

Josef Stadler aus Erbach (Niederbayern) ließ sich von dem unwirtlichen Wetter nicht davon abhalten, seinen Stand aufzubauen. "Mir macht der Regen eigentlich nichts aus", sagte er. "Ich bin schon öfters mit meinem Geräucherten in Aichach gewesen und wollte heuer beim Barthlmarkt dabei sein."

Das regnerische Wetter hielt nicht nur viele Besucherinnen und Besucher vom Aichacher Barthlmarkt fern. Auch einige Händler, die angemeldet waren, kamen nicht. Foto: Erich Echter

Beim Barthlmarkt in Aichach klaffen Lücken zwischen Verkaufsständen

Vor zehn Jahren hatte es beim Barthlmarkt ebenfalls geregnet. Dennoch kam damals ein Großteil der Händler. Am Sonntag aber klafften große Lücken zwischen den Verkaufsständen. Die Besucherinnen und Besucher sahen das schlechte Wetter gelassen. Einer sagte schmunzelnd: "Wenn nicht so viele Leute kommen, haben wir mehr Platz." Am Nachmittag hatten zahlreiche Geschäfte in Aichach geöffnet.

Es ist nicht überliefert, warum der zweite Aichacher Jahrmarkt auf „Barthlmä“, den vierten Sonntag im August, gelegt wurde. Der Grund dürfte gewesen sein, dass um das Namensfest von St. Bartholomäus am 24. August oft bereits der Herbst seine Vorboten schickt und damit als Lostag angesehen wurde. Lostage sind bestimmte Tage im Bauernkalender, die nach altem Volksglauben für das Wetter der kommenden Wochen von Bedeutung waren. Das Datum solcher Tage orientierte sich am Heiligenkalender des Kirchenjahres.