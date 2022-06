Bauarbeiten am Landratsamt haben begonnen

Für die Erweiterung des Landratsamtes in Aichach haben die Erdarbeiten begonnen. Die Münchener Straße wird deshalb in dem Bereich zur Einbahnstraße.

An der Münchener Straße in Aichach sind die Bagger angerollt: Dort haben am Montag die Erdarbeiten für den Erweiterungsbau des Landratsamtes begonnen. Im Zuge dieser Baumaßnahme kommt es an der Münchener Straße zu Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer, wie Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes, am Montagnachmittag mitteilte.

Münchener Straße in Aichach wird stadteinwärts zur Einbahnstraße

Voraussichtlich bis Ende des Jahres wird die Münchener Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte zur Einbahnstraße. Das betrifft den Bereich ab dem Kreisverkehr an der Theodor-Heuss-Straße (E-Center) bis zur Einmündung der Münchener Straße in die Werlbergerstraße.

Stadtauswärts werden die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die aus der Stadtmitte kommen und in Fahrtrichtung B300 wollen, über die Augsburger Straße umgeleitet. Die Bushaltestelle vor dem Landratsamt in Fahrtrichtung Aichach-Stadtmitte wird für die Dauer der Baumaßnahme auf die Höhe des Vermessungsamtes verlegt. Die gegenläufige Bushaltestelle wird in Kürze verlegt. (AZ)