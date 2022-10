Aichach

vor 1 Min.

Bauausschuss lehnt Mehrfamilienhaus an der Flurstraße erneut ab

Plus Das Bauvorhaben kommt zum dritten Mal auf den Tisch. Die Stadt ist sich dabei mit dem Landratsamt nicht einig. Es gibt noch mehr Pläne für Mehrfamilienhäuser.

Von Claudia Bammer

Ein Bauvorhaben an der Flurstraße in Aichach lag nun zum dritten Mal im Aichacher Bauausschuss auf dem Tisch. Schon zweimal hat der Ausschuss dem Vorhaben sein Einvernehmen verweigert. Die geänderten Pläne hält das Landratsamt Aichach-Friedberg als Genehmigungsbehörde nun für genehmigungsfähig. Die Mehrheit im Bauausschuss war in der Sitzung am Dienstagabend aber anderer Meinung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

