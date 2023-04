Aichach

12:00 Uhr

Bauausschuss sagt Ja zu geänderten Plänen am Büchel

Die Pläne für diese Baulücke in Am Büchel haben erneut den Aichacher Bauausschuss beschäftigt.

Plus Zu dem Bauvorhaben in der Aichacher Altstadt gibt es eine Änderung. Weitere Bauanträge gibt es für Umbauten, Reihenhäuser und ein Zeltlager.

Von Claudia Bammer

Ein Einfamilienhaus mit zwei Gebäuden soll in der seit Langem bestehenden Baulücke am Büchel in der historischen Altstadt gebaut werden. Dem Bauantrag hatte der Bauausschuss bereits 2021 zugestimmt. Jetzt lag dem Aichacher Bauausschuss eine Tektur mit baulichen Änderungen vor.

Das etwa 900 Quadratmeter große Grundstück zwischen der Straße "Am Büchel" und einer Stichstraße der Bauerntanzgasse liegt seit dem Abriss des früheren "Dumler-Hauses" vor mehr als 20 Jahren brach. Wie dieser sensible Bereich bebaut werden kann, regelt ein Bebauungsplan. Dieser sieht drei Gebäude auf dem Grundstück vor, um eine angemessene innerstädtische Dichte zu erreichen.

