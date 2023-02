Aichach

06:00 Uhr

Bauausschuss sagt Ja zur neuen Kita in Aichach

So soll die neue Kindertageseinrichtung an der Holzgartenstraße in Aichach aussehen. In einem Gebäudeteil ist der Kindergarten untergebracht, im anderen die Kinderkrippe, verbunden durch einen gemeinsam nutzbaren Bereich.

Plus Die Planung für die Kindertagesstätte an der Holzgartenstraße kommt gut an. Ende 2024 soll sie fertig sein. Der Bau wird allerdings teurer.

Die Pläne, die Architekt Oliver Stuke für die neue Kindertagesstätte an der Holzgartenstraße in Aichach vorstellte, kamen im Bauausschuss des Stadtrats durchweg gut an. Die Beschlussempfehlung an den Stadtrat, den Durchführungsbeschluss für den Holzbau, der vier Kindergarten- und vier Krippengruppen Platz bietet, war einstimmig. Auch den Bauantrag befürwortete der Ausschuss einstimmig. Wenn alles gut läuft, können dort Ende 2024 die ersten Kinder betreut werden. Schlucken mussten einige Ausschussmitglieder, als die Kosten genannt wurden. Allein für den Neubau veranschlagt Stuke nun 5,36 Millionen Euro.

