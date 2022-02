Bauausschuss sagt Nein zu vier Mehrfamilienhäusern in Ecknach

Plus Der "Untere Wirt" in dem Aichacher Ortsteil sollte vier Gebäuden mit bis zu 20 Wohnungen weichen. Das verhindert vorerst die gerade erlassene Veränderungssperre.

Gerade erst hat der Aichacher Stadtrat eine Veränderungssperre für den Ecknacher Ortskern beschlossen. Jetzt scheiterte an ihr eine erste Bauvoranfrage im Bauausschuss.