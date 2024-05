Aichach

vor 19 Min.

Baubeginn für 78 Wohnungen an der Schulstraße in Aichach

In der riesigen Baugrube an der Schulstraße werden 78 Wohnungen entstehen. 45 davon als Betreutes Wohnen.

Plus Von den Wohnungen an der Schulstraße in Aichach sind 45 für Betreutes Wohnen gedacht. Die Wohnanlage soll in zwei Jahren fertig sein.

Von Gerlinde Drexler

78 Wohnungen, 45 davon für Betreutes Wohnen, entstehen in der neuen Quartierswohnanlage S7 in der Schulstraße 7 und 9 in Aichach. Für die Asset Bauen Wohnen GmbH, die das Bauprojekt gemeinsam mit Baywa Bau Projekt umsetzt, ist es mehr als nur eine Wohnanlage. Sie will damit einen Ort schaffen, der Menschen aus allen Generationen zusammenbringt und neue Möglichkeiten eröffnet. Am Freitag war der offizielle Spatenstich, der gleichzeitig der offizielle Verkaufsstart für die Wohnungen ist.

Gut zwei Jahre sei es her, dass er ein Kaufpreisangebot für das Grundstück abgegeben habe, erinnerte sich Bernhard Jakob, Geschäftsführer des Bauträgers Asset Bauen und Wohnen. In weiteren zwei Jahren sollen alle 78 Wohnungen fertig und die Außenanlagen angelegt sein. Als besondere Herausforderung bezeichnete Jakob die zentrumsnahe Lage, auf die das Architekturbüro „angemessen reagiert“ habe.

