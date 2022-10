Aichach

06:45 Uhr

Baubeginn für die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes steht bevor

Plus Bürgermeister zieht in der Aichacher Bürgerversammlung Bilanz und blickt auf kommendes Jahr voraus. Erste Bürgerbeteiligung zur Stadtentwicklung im November.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Es war lange umstritten, doch nächste Woche beginnen die Bauarbeiten für die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes am Tandlmarkt in Aichach. Das berichtete Bürgermeister Klaus Habermann in der Bürgerversammlung am Mittwochabend in der TSV-Turnhalle. Diese fand wegen der Unsicherheit, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt, einen Monat früher als sonst statt, dafür aber erneut mit Livestream im Internet.

