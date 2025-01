Das geplante Baugebiet in Gallenbach ist am Donnerstag, 23. Januar. Thema im Aichacher Stadtrat. Außerdem geht es unter anderem um die vorläufigen Ergebnisse des Haushalts 2024 und eine außerplanmäßige Ausgabe wegen der Sanierung der Wasserleitung in der Mauerbacher Straße in Klingen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der TSV-Turnhalle. (AZ)