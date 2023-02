Aichach

Bauausschuss stimmt über Bauhofhalle, Boardingzimmer und Bullenstall ab

Eine weitere neue Halle wird am städtischen Bauhof in Aichach gebaut.

Plus Der Aichacher Bauausschuss befasst sich mit einer ganzen Reihe von Bauanträgen. Nicht für alle gibt es Zustimmung.

Von Claudia Bammer

Eine neue Werk- und Lagerhalle ist der nächste Baustein im Masterplan für den städtischen Bauhof in Aichach. Den Bauantrag für die etwa 52 auf 16 Meter große Halle, die an die Lagerhalle im Norden des Grundstücks an der Robert-Bosch-Straße angebaut werden soll, hat der Bauausschuss des Stadtrats einstimmig befürwortet.

