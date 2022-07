Baupause am Landratsamt: Ist der Boden archäologisch wertvoll oder nicht?

Plus Nach zwei Wochen wird auf der Baustelle zur Erweiterung des Landratsamtes in Aichach eine Zwangspause eingelegt. Die Ursache liegt im Untergrund.

Erst vor gut zwei Wochen haben die Arbeiten für die Erweiterung des Landratsamtes in Aichach begonnen. Doch jetzt herrscht vorerst Stillstand auf der Baustelle an der Münchener Straße. Der Grund: Möglicherweise ist der Untergrund archäologisch wertvoll. Das muss nun geklärt werden.