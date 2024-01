Bayern-Fass erweitert die Kapazitäten in Ludwigshafen

Bayern-Fass mit Stammsitz in Aichach verdreifacht Kapazitäten in Ludwigshafen. Dazu gehört eine hochmoderne Reinigungslinie. Was bedeutet das für Aichach?

Die Bayern-Fass Gruppe investiert umfangreich in den Standort ihres Tochterunternehmens Rhein-Fass in Ludwigshafen. Dort kann das Unternehmen, das Stahl- und Kunststoffbehälter rekonditioniert, also reinigt und instand setzt, seine Kapazitäten bald verdreifachen. Hat das Auswirkungen auf den Bayern-Fass-Stammsitz in Aichach?

Laut einer Mitteilung erweitert das Unternehmen seine Produktionskapazitäten am Standort Ludwigshafen. Im Zentrum steht eine neue hochmoderne IBC-Reinigungslinie. IBC steht für Intermediate Bulk Container. Dabei handelt es sich um quaderförmige Behälter für flüssige und rieselfähige Stoffe. Im ersten Schritt ist auf einer Fläche von 1400 Quadratmetern in erweiterten und modernisierten Produktionshallen die hocheffiziente und teilautomatisierte Reinigungsanlage entstanden. Dort werden die IBC auf 140 Metern Fördertechnik an über 40 Stationen bearbeitet.

Bei Bayern-Fass ist von einer Investition in die Zukunft und einem klaren Bekenntnis zum Standort Ludwigshafen die Rede. Geschäftsführer Michael Eigner spricht von einem wichtigen Teil "der langfristigen Wachstumsstrategie" mit dem Ziel, "den Verpackungskreislauf von Industrieverpackungen noch weiter zu verbessern".

Bayern-Fass beschäftigt 300 Menschen an vier Standorten

Doch was bedeutet das für den Stammsitz des Unternehmens in Aichach? Auf diese Frage kommt eine eindeutige Antwort von Bayern-Fass. Die Investition in Ludwigshafen "hat keine negativen Auswirkungen auf den Standort Aichach". Die Kunden profitierten vielmehr davon, "denn so können wir gruppenweit noch mehr gebrauchte IBC und Fässer rekonditionieren und somit einer Wiederverwendung zuzuführen".

Das Projekt in Ludwigshafen ist nicht abgeschlossen. In diesem Jahr folgt eine spezielle Reinigungsanlage für IBC mit hartnäckigen Verunreinigungen.

Mit rund 300 Beschäftigten an vier Standorten und einem jährlichen Umsatz von etwa 50 Millionen Euro im Jahr zählt die Bayern-Fass-Gruppe zu den führenden Rekonditionierungs-Unternehmen in Europa. (AZ/jca)