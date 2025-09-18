Bayern-Fass und Juzo räumen gemeinsam Müll auf

Nachhaltiges Handeln funktioniert am besten gemeinsam – das bewies das Aichacher Team der Bayern-Fass Gruppe eindrucksvoll beim diesjährigen CleanUp Day. Denn in diesem Jahr fand die Aktion erstmals in Kooperation mit dem benachbarten Unternehmen Julius Zorn (Juzo) statt. Rund zwei Stunden lang sammelten die Mitarbeitenden beider Unternehmen Seite an Seite alles ein, was achtlos weggeworfen worden war – von Zigarettenkippen und Plastikmüll bis hin zu kuriosen Fundstücken wie Tassen, Dekofiguren und kaputten Fußbällen.

Die Aktion war von den Bayern-Fass-Auszubildenden Lukas Adler und Franziska Wagner. organisiert worden. Unterstützt wurden sie von Carina Morhart (Marketing Bayern-Fass) und Patricia Obermeier (Marketing Juzo). Die Freude über die Zusammenarbeit war groß: „Die gemeinsame Aktion hat dem CleanUp Day eine ganz neue Qualität gegeben. Der Austausch war super und zusammen konnten wir noch mehr erreichen.“

Neben dem Umweltschutz stand auch das Miteinander im Fokus. Die Mitarbeitenden beider Firmen kamen miteinander ins Gespräch, es wurde gelacht und angepackt. So entstand nicht nur ein saubereres Industriegebiet, sondern auch eine gestärkte Nachbarschaft. Bayern-Fass und Juzo zeigten mit dieser Aktion, wie einfach es sein kann, sich gemeinsam für die Umwelt einzusetzen. „Gemeinsam für eine saubere Umwelt und ein starkes Miteinander – das ist unser Antrieb,“ so Bayern-Fass Geschäftsführer Michael Eigner.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!