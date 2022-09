BC Aichach trauert um Schiedsrichter-Urgestein Max Stein

Bis ins hohe Alter war Max Stein als Schiedsrichter aktiv. Beim BC Aichach engagierte er sich, ebenso bei der Feuerwehr. Nun ist er mit 84 Jahren gestorben.

Am Sonntag bestritten die Fußballer des BC Aichach ein Heimspiel gegen Dasing. Dabei erinnerte der Verein an Max Stein, der im Alter von 84 Jahren am 25. August verstorben war. Sein Name wird stets mit dem BCA verbunden bleiben. Er wird in bester Erinnerung bleiben als ein Schiedsrichter aus Leidenschaft. Vor dreieinhalb Jahren, da befand er sich bereits im neunten Lebensjahrzehnt, leitete er letztmalig ein Spiel. Früher kam er bis zur damals drittklassigen Bayernliga als Neutraler zum Einsatz. Vor einigen Jahrzehnten war er auch für seinen BCA am Ball, engagierte sich zudem in vielerlei Weise, etwa als Schriftführer und bei den Stockschützen.

Max Stein (rechts) wurde zum Ehrenmitglied des BC Aichach ernannt. Foto: Brigitte Glas

Max Stein war ein fröhlicher Zeitgenosse, der mit seiner freundlichen Art bei vielen Mitmenschen sehr beliebt und angesehen war. Der BC Aichach ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Bei einem Rückblick auf sein erfülltes Leben darf ein Fußballspiel im Juni 1977 nicht fehlen.

Tod von Max Stein: Requiem findet am Donnerstag in Aichach statt

Damals kam Max Stein als Linienrichter zum Einsatz; seinerzeit war diese Bezeichnung noch üblich. Das Besondere an diesem Datum: Der FC Bayern München absolvierte ein Testspiel beim FC Pipinsried. Mit von der Partie waren beim Bundesligisten unter anderem solche Größen wie Gerd Müller und Sepp Maier. Max Stein bewies immer Bodenhaftung; so war er sich nicht zu schade, um auch im hohen Alter noch Spiele in unteren Ligen zu leiten.

Nicht allein die Fußballszene hat einen Mann verloren, der eine große Lücke hinterlassen wird. Max Stein fühlte sich daneben auch im Kreis seiner Mitstreiter bei der Aichacher Feuerwehr sehr wohl. Er trug den Titel eines Ehren-Kreisbrandmeister, nachdem er von 1983 bis 2012, also beinahe drei Jahrzehnte lang, das Amt des Kassenwarts im Feuerwehrverband ausgeübt hatte. Und die Stadt Aichach wusste seine Verdienste ebenfalls zu würdigen, sie verlieh ihm die Bürgermedaille in Silber.

Am Donnerstag wird für den Verstorbenen ein Requiem in der Stadtpfarrkirche Aichach gefeiert. Beginn ist um 9 Uhr. Die Urnenbeisetzung am Alten Friedhof in Aichach findet später im engsten Familienkreis statt.