Beachanlage des TSV Aichach ist jetzt offiziell eingeweiht

Die neue Beachvolleyball- und Beachhandballanlage des TSV Aichach erhält den kirchlichen Segen. Im Anschluss ist natürlich Sport angesagt - nicht nur Ballsport.

Jetzt wurde sie offiziell in Betrieb genommen: Am Samstag bekam die Beachanlage des TSV Aichach nun den kirchlichen Segen. Die Anlage auf dem Sportgelände des TSV an der Donauwörther Straße, gleich hinter der Sportbox, besteht aus einem Beachvolleyballfeld und einem Feld für Beachhandball.

Der Vorsitzende des TSV Aichach, Richard Hangl, freute sich in seiner Begrüßung über die etwa 80 Besucherinnen udn Besucher, die zur Eröffnung gekommen waren. Grußworte gab es von Aichachs Dritter Bürgermeisterin der Stadt Aichach Brigitte Neumaier und Sportreferent Raymund Aigner.

Redner würdigen das große Engagement des Aichacher Vereins

Den kirchlichen Segen erhielt die Anlage vom katholischen Stadtpfarrer Herbert Gugler und dem evangelischen Pfarrer Harald Baude. Gewürdigt wurde von allen Rednern das große Engagement der TSV Aichach.

Dessen Mitglieder haben für die seit Jahren gewünschte Anlage an die 700 Stunden ehrenamtlicher Leistungen zum Gelingen der Beachanlage eingebracht. Dazu hatte sich eine Beach-AG unter der Federführung von Beate Rappel und Christine Wonnenberg gebildet.

Auch andere Abteilungen können die Anlage nutzen

Genutzt wird der Platz bereits seit Ende Mai. Zu festen Zeiten können die Sportarten Beach-Volleyball und Beach-Handball auf den Feldern trainiert werden. Aber auch andere Abteilungen können sie nutzen. Daneben können alle Mitglieder über das vereinsinterne Online-Buchungssystem die Felder zum freien Spiel buchen.

Für die Besucherinnen und Besucher bekamen nach der Segnung auch noch etwas zu sehen. Es gab eine Volleyballeinlage, ein kurzes Handballspiel und eine zweiminütige Ringereinlage. (ech)