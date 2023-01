Begegnet sind sie sich auf dem Kreuzfahrtschiff – nun kochen sie im Tavernwirt

Von Stefanie Brand - vor 16 Min. Artikel anhören Shape

Christiane und Michael Hodes haben schon in vielen Restaurants gearbeitet, sogar auf hoher See. Seit 2018 profitieren davon die Gäste im Tavernwirt in Sulzbach.

Liebe, Gesundheit, Kinder und viele weitere Wünsche säumen auf Herzen geschrieben den Eingang zum Tavernwirt im Aichacher Stadtteil Sulzbach und verraten: Das Ehepaar, das hier lebt und arbeitet – Christiane und Michael Hodes –, hat viele gute Wünsche zur Hochzeit bekommen. Nach zahlreichen beruflichen Stationen in der Region, weiter entfernt und sogar auf Kreuzfahrtschiffen sind die beiden in Sulzbach nun angekommen. Das Tavernwirt-Gebäude präsentiert sich herrschaftlich. Und was das große Haus mit den Fensterläden an Gemütlichkeit vermuten lässt, dieses Versprechen hält das Gastro-Duo auch in der Stube, im Saloon und im Sommer auch im Biergarten.

