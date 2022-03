Aichach

06:00 Uhr

"Behördensatellit" in Aichach: Viertes Stockwerk ist weiter in der Schwebe

Schwarz verhüllt ist der sogenannte "Behördensatellit" an der Bahnhofsstraße in Aichach.

Plus Der Aichacher Bauausschuss bleibt bei seinem Nein zu einer Aufstockung des Gebäudes an der Bahnhofstraße. Die Entscheidung des Landratsamts steht noch aus.

Von Claudia Bammer

Ein Wohn- und Bürogebäude, das derzeit an der Bahnhofstraße in Aichach gebaut wird, hat im Stadtrat schon für reichlich Verärgerung gesorgt. In dem Gebäude hat der Freistaat Bayern bereits Räume für einen sogenannten "Behördensatelliten" angemietet. Dort entstehen 20 Arbeitsplätze für Behördenmitarbeiter und -mitarbeiterinnen, die sich damit tageweise die Fahrt nach München sparen können. Im Bauausschuss war das Gebäude jetzt erneut Thema, ohne, dass es eine endgültige Entscheidung gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen