Bei den Mittelalterlichen Markttagen geht die Rechnung auf

Plus Das Aichacher Mittelalterfest schließt finanziell mit einem leichten Plus ab. Nicht nur dafür gibt es reihum Lob aus dem Aichacher Stadtrat.

Die Mittelalterlichen Markttage zu Aichach konnten nach der Corona-Zwangspause heuer wieder ausgelassen gefeiert werden. Im Aichacher Stadtrat lag nun der Abschlussbericht vor. Finanziell machte das Fest sogar einen kleinen Gewinn, wie Hauptamtsleiterin Aurelija Igel berichtete. Im Stadtrat wurde nicht nur diese Nachricht positiv aufgenommen.

Bei den Mittelalterlichen Markttagen war in Aichach drei Tage lang viel geboten. Auf den fünf Bühnen traten 26 Künstlerinnen und Künstler auf. Sie unterhielten die Besucherinnen und Besucher mit Gaukelei, Zauberei, Theater, Musik und Tanz, Feuershows und Akrobatik. Ein Höhepunkt waren wieder die Auftritte der Mittelalterband Trollfaust.