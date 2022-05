Aichach

vor 2 Min.

Bei der Aichacher Feuerwehr treten Differenzen zutage

Der Brand in der Trocknungsanlage eines Agrarhandels in Aichach war einer von 242 Einsätzen der Aichacher Feuerwehr im Jahr 2021.

Plus Die Aichacher Feuerwehr ist sich uneins – nicht nur bei der Kommandantenwahl. Fünf Mitglieder verweigern dem Vorstand die Entlastung.

Von Johann Eibl

Die Freiwillige Feuerwehr Aichach vermittelt derzeit nicht gerade das Bild einer homogenen Einheit. Vielmehr sind enorme Differenzen in den Reihen der Mitglieder nicht zu übersehen. Seit dem Herbst ist ein sogenannter Notkommandant tätig. Bei der Versammlung am Dienstag im Gerätehaus an der Freisinger Straße sollte ein Neubeginn erfolgen – mit einem regulär gewählten Ersten Kommandanten und ebenso mit seinem Vertreter. Die Vorbereitungen dazu waren erfolgreich, doch die Versammlung entschied anders. Patrick Bardenhagen verfehlte bei der Wahl des Kommandanten die erforderliche Mehrheit von 35 Stimmen um zwei Stimmen.

