Bei der Hochzeitsmesse "weiss heiraten" stellen zahlreiche Dienstleister aus

Der Sonntag steht in Aichach ganz unter dem Motto Heiraten. Bei der Messe "weiss heiraten", veranstaltet von Fotografie Weiss aus Aichach, ist allerlei geboten.

Wer eine Hochzeit plant, ist mit der Masse an Informationen oftmals überfordert: Kirche, Standesamt, Kleid, Fotograf, Videograf, Torte, Essen & Co. erfordern nicht nur Entscheidungen, sondern auch zahlreiche Telefonate, Gespräche und Buchungen bei Dienstleistern. Verlobte Paare, Trauzeuginnen und -zeugen und anderweitig Interessierte können sich am Sonntag, 22. Oktober, bei der Hochzeitsmesse "weiss heiraten" im Pfarrzentrum in Aichach (Schulstraße 8) eine Übersicht über Produkte und Dienstleistungen rund um den "schönsten Tag im Leben" verschaffen.

Bei der Messe, die von Fotografie Weiss aus Aichach veranstaltet wird, präsentieren sich regionale Aussteller zum Thema Hochzeit - vom Brautkleid bis zum Finanzdienstleister. Sie findet inzwischen zum dritten Mal statt. Der Eintrittspreis beträgt 4,50 Euro. Rentner, Schüler, Studenten und Menschen mit einem Behindertenausweis zahlen 3 Euro. Der Eintrittspreis kann laut Veranstalter bei den Ausstellern eingelöst werden. Los geht es um 10 Uhr. Neben den Ausstellern wird es auch Livemusik und Tanz auf einer Bühne geben. (AZ)