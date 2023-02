Bei der Langen Nacht der Berufe treffen sich Angebot und Nachfrage

Plus Fast 30 Firmen stellen in der Geschwister-Scholl-Mittelschule Aichach ihre Ausbildungsberufe vor. Manche der Neunt- und Zehntklässler haben schon konkrete Vorstellungen.

Das Hämmern ist bis auf den Gang der Geschwister-Scholl-Mittelschule Aichach zu hören. Im Klassenzimmer liegt ein Holzbalken, den zwei Schüler mit Hammer und Stemmeisen bearbeiten. Es ist einer von insgesamt rund 30 Workshops, bei denen Neunt- und Zehntklässler der Mittelschule und der Kühbacher Patenschule am Donnerstag bei der Langen Nacht der Berufe verschiedene Berufsbilder und Firmen kennenlernen können.