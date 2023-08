Aichach

vor 4 Min.

Bei der Vorstellung des neuen Eberhofer-Films in Aichach gibt es viel zu lachen

Plus Gerhard Wittmann aus Alsmoos präsentiert mit zwei Schauspieler-Kollegen im Aichacher Kino den neuen Eberhofer-Fall "Rehragout-Rendezvous". Die Fans kennen sich aus.

Von Manfred Zeiselmair Artikel anhören Shape

Die besten Eberhofer-Fans der Welt stammen aus Aichach. Darüber sind sich die beiden Schauspieler Gerhard Wittmann alias Leopold Eberhofer und Flötzinger-Darsteller Daniel Christensen einig. Sie waren am Sonntagabend zusammen mit dem Schauspielerkollegen Michael Kranz im Aichacher Cineplex-Kino zu Gast, um ihren neuen Film "Rehragout-Rendezvous" vorzustellen. Auch der vorherige Eberhofer-Fall "Guglhupfgeschwader", der am Montagabend erstmals im Fernsehen zu sehen war, hatte an selber Stelle vor einem Jahr für Begeisterung gesorgt.

In der aktuellen Komödie, "Rehragout-Rendezvous", herrscht Chaos pur in der Eberhofer-Familie. Ausgerechnet an Weihnachten beschließt die Oma, fortan ihren Lebensabend zu genießen und nicht mehr für Franz, Leopold und Susi zu kochen. Damit ist ungewiss, wer sich in der Familie um alles kümmern soll, zumal Susi gerade als stellvertretende Bürgermeisterin Karriere macht. Als zusätzlich der Steckenbiller Lenz verschwindet, wird Dorfpolizist Franz Eberhofer um Hilfe gebeten. Der Vermisstenfall entwickelt sich jedoch bald zu einem verzwickten Mordfall, als eine Krähe mit einem menschlichen Ohr auftaucht.

