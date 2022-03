Bei den Finanzen kochen in Aichacher Ausschuss die Emotionen hoch

Plus Eine knappe Mehrheit im Finanzausschuss will den Etat ohne Sondersitzung beschließen und dann über die nächsten Jahre reden. Vorher machen einige ihrem Ärger Luft.

Der Ärger aus der Stadtratssitzung Ende Februar wirkte noch nach, als es im Aichacher Finanzausschuss am Montagabend um den Haushalt 2022 ging. Für einen Haushaltskonsolidierungsausschuss, wie ihn CSU-Stadtrat Peter Meitinger beantragt hatte, gab es im Finanzausschuss keine Mehrheit - zumindest nicht für den Etat 2022. In der längeren Diskussion schlugen zeitweise die Wogen hoch.