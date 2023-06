Bei Walchshofen soll ein weiterer Solarpark Strom erzeugen

Plus Am Leonhardsfeld nördlich des Aichacher Ortsteils Walchshofen soll eine Freiflächen-Photovoltaikanlage gebaut werden – gleich neben einer bestehenden.

Beim Aichacher Ortsteil Walchshofen soll eine weitere Freiflächen-Photovoltaikanlage gebaut werden. Für sie soll nun ein Bebauungsplan aufgestellt werden, lautete die einstimmige Empfehlung des Aichacher Bauausschusses an den Stadtrat.

Wie Bauamtsleiterin Carola Küspert erläuterte, ist geplant, den Solarpark auf einem rund 4,9 Hektar großen Grundstück am sogenannten Leonhardsfeld zu bauen. Es liegt nördlich von Walchshofen und westlich der Kreisstraße AIC5 und einer bereits bestehenden Freiflächen-Photovoltaikanlage.