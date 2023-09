Aichach

vor 33 Min.

Beim Abbiegen touchiert: Unfallverursacher flüchtet mit hohem Tempo

Um Hinweise von Zeugen bittet die Aichacher Polizei im Zusammenhang mit einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag an der Donauwörther Straße in Aichach ereignet hat.

Ein unbekanntes Auto fährt in Aichach den Wagen eines 18-Jährigen an, als dieser abbiegen will. Der Verursacher fährt davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Beim Abbiegen hat ein unbekanntes Auto den Wagen eines 18-Jährigen in Aichach touchiert. Danach flüchtete der Verursacher. Der Unfall ereignete sich bereits am Donnerstag gegen 15 Uhr, wie die Polizei am Wochenende mitteilte. Dabei bog der 18-Jährige mit seinem Auto von der Donauwörther Straße nach links in den Oberbernbacher Weg ab. Gleichzeitig fuhr ein dunkelblauer BMW aus dem Oberbernbacher Weg nach links in die Donauwörther Straße ein. Der BMW touchierte dabei den Wagen des 18-Jährigen, der vorfahrtberechtigt war, und beschädigte diesen am linken Heck. Danach flüchtete der unbekannte BMW-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit auf der Donauwörther Straße in östliche Richtung. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Sie können sich unter 08251/8989-0 melden. (AZ)

