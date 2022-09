Beim Aichacher Kunstpreis herrscht grenzenlose Vielfalt

Plus Von der Friedenstaube bis zur gescheiterten Flucht: 36 Werke, die in der engeren Auswahl für den Aichacher Kunstpreis waren, zeigt eine Ausstellung im San-Depot.

Bereits zum 29. Mal hat der Kunstverein Aichach in Kooperation mit der Stadt Aichach und der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen den Aichacher Kunstpreis vergeben. Begleitend dazu wurde am Sonntagnachmittag eine Ausstellung im Aichacher San-Depot eröffnet.