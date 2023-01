Aichach

Beim Aichacher Neujahrsempfang überwiegt der Optimismus

Plus Bürgermeister Habermann blickt beim Neujahrsempfang der Stadt Aichach auf ein weltpolitisch "gruseliges" Jahr zurück. Dennoch fordert er, sich nicht unterkriegen zu lassen.

Zum Übergang vom Jahr 2022 auf das Jahr 2023 herrscht gewiss kein Mangel an Problemen – nicht zuletzt in der großen, weiten Welt. Auf eine Reihe davon ging Bürgermeister Klaus Habermann beim Neujahrsempfang der Stadt Aichach in seiner Ansprache ein. Am Ende aber überwog in seinen Ausführungen doch die Zuversicht: „Lassen wir uns bei allen Sorgen um uns herum nicht unterkriegen!“

