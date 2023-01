Aichach

18:03 Uhr

Beim Aichacher Neujahrskonzert herrscht ausgelassene Stimmung

Ausgelassen tanzte die Sopranistin Stefanie C. Braun beim Neujahrskonzert auf der Bühne.

Plus 350 Besucher hören in Aichach ein Feuerwerk der Operette. Die Interpreten haben sichtlich Spaß an ihrem Auftritt. Auch ein Überraschungsgast ist dabei.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Ein Abend, „an dem man die Seele baumeln lassen kann“, war für eine Zuhörerin das Neujahrskonzert im Aichacher Pfarrzentrum am Sonntag. Damit sprach sie bestimmt den meisten der rund 350 Besucherinnen und Besucher aus dem Herzen. Es war nicht nur das „Feuerwerk der Operette“ mit Melodien aus bekannten Operetten und Welthits, das beim Publikum sehr gut ankam. Es waren auch die Künstlerinnen und Künstler selbst, denen der Auftritt nach zwei Jahren Pause besonders viel Spaß zu machen schien. Ein Besucher schaffte es am Ende sogar, sie zu verblüffen. Das Benefizkonzert war zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen