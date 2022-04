Beim Aichacher Volkstheater ist auf der Bühne Hell Dunkel

Plus Das Aichacher Volkstheater feiert mit seiner "Komödie im Dunkeln" am Ostermontag Premiere. Das ungewöhnliche Stück ist noch fünfmal zu sehen.

Mit ausgebreiteten Armen tappen die Darsteller auf der Bühne herum, stolpern über Taschen oder stoßen gegen Hindernisse. Ein Kurzschluss hat schlagartig alles dunkel werden lassen. Zumindest für die acht Akteure des Aichacher Volkstheaters. Denn obwohl die Bühne hell ist, spielen sie in der "Komödie im Dunkeln", als ob sie nichts sehen würden. Gut hundert Zuschauerinnen und Zuschauer sehen nach der Absage im Herbst die Premiere am Ostermontag und erleben 90 turbulente Minuten mit vielen lustigen Szenen.