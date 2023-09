Beim Ausparken fährt ein 19-Jähriger eine junge Frau an

Plus Das Heck eines Autos trifft eine 26-Jährige auf Höhe der Hüfte und lässt sie vorwärts stolpern. Nach einem lauten Wortwechsel fährt der 19-Jährige Fahrer davon. Nun steht er vor Gericht.

Einen dumpfen Schlag und ein „Aua“ hörte die Beifahrerin eines 19-Jährigen aus Schrobenhausen, als der im Februar auf dem Gelände einer Disco im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Es folgte ein kurzer und lauter Wortwechsel mit der 26-jährigen, die er angefahren hatte, dann fuhr der Schrobenhausener einfach weg. Vor dem Jugendgericht am Amtsgericht Aichach musste er sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Vor Gericht schilderte der 19-Jährige, wie er langsam nur etwa zehn Zentimeter rückwärts gerollt sei, als die elektronische Einparkhilfe erst gepiept und dann einen Dauerton von sich gegeben hatte. „Da stand ich schon auf der Bremse“, sagte der Schrobenhausener aus. Fast im selben Moment hörte er „einen Riesenschlag auf mein Auto“, der ihm einen gehörigen Schrecken einjagte. Als Nächstes habe die 26-Jährige die Fahrertür seines Autos aufgerissen und ihn angeschrien, dass er sie angefahren habe, erinnerte er sich vor Gericht. Auf seine Frage, ob ihr etwas fehle, habe die Frau mit „Nein“ geantwortet.