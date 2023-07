Beim Familienfest bei Juzo feiern rund 2000 Menschen

Das Ecknacher Unternehmen ist der größte Arbeitgeber in Aichach - und ließ beim Familientag seine Historie und die Entwicklung der letzten Jahre Revue passieren.

Der Familientag und das Betriebsjubiläum mit der Schnapszahl 111 Jahre Juzo ist am Samstag sichtlich ein Erfolg gewesen. Rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Standorten aus der ganzen Welt kamen mit ihren Familien nach Ecknach und feierten im Festzelt auf dem Betriebsgelände. Für die Kinder gab es Spiele, eine Hüpfburg, eine Malecke und Kinderschminken. Außerdem gab es Führungen durch das hauseigene Museum, wo die Entstehungsgeschichte der Julius Zorn GmbH erzählt wird. Zünftig aufgespielt haben bei der Feier die Aichacher Stadtmusikanten.

1300 Menschen arbeiten weltweit bei Juzo

Insgesamt arbeiten bei der Firma Juzo 1300 Menschen - rund 850 davon am Hauptstandort in Aichach. Damit ist Juzo der größte Arbeitgeber der Kreisstadt. Weitere Niederlassungen gibt es außerdem in Nord- und Südamerika, Asien, Italien, Holland, Dänemark und Belgien. Geschäftsführerin Annerose Zorn-West und Geschäftsführer Jürgen Gold betonten besonders die familiäre Führung des Unternehmens. Zorn-West erzählte, dass sich die Julius Zorn GmbH aus der Gummistrumpfhochburg Zeulenroda (Thüringen) 1948 auf Ecknacher Flur an der Münchnerstraße ansiedelte. Bald entstand ein respektables Produktionsgebäude, wo besonders viele Ecknacher Arbeit fanden. Besonders stolz ist sie, dass von der ersten Mitarbeitergeneration die Kinder und Enkel nun wieder bei Juzo arbeiten.

Gut frequentiert war beim Familientag das hauseigene Museum. Foto: Erich Echter

Geschäftsführer Gold freute sich, dass aus den ausländischen Niederlassungen ebenfalls zahlreiche Mitarbeiter angereist waren. "Die Zorn-Familie ist stetig gewachsen", hob er hervor. In den Jahren 2012 und 2013 entstand ein neues Produktionsgebäude; 2014 ein vollautomatisches Logistikzentrum im Gewerbegebiet Ecknach. 2019 wurde die Produktionsfläche verdoppelt. Heute ist das Ganze wieder zu klein, erzählt er. Weiter sei Juzo sozial engagiert. Unterstützt werden soziale Einrichtungen und der Tierschutz kommt nicht zu kurz. Beim Familienfest spendeten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Paulihof in Unterbernbach, wobei Juzo die Spenden der Belegschaft verdoppelt.

Zum Betriebsjubiläum stellten sich auch Gratulanten aus der Politik ein. Gekommen waren der Bundestagsabgeordnete Maximilian Kaiser (FDP), Landrat Klaus Metzger (CSU) und Aichach Bürgermeister Klaus Habermann (SPD).

Lesen Sie dazu auch