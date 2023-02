Beim Faschingsumzug in Griesbeckerzell bleibt (fast) alles, wie es war

Aichach steht ein Faschingswochenende bevor: Am Samstag feiert die Paartalia auf dem Stadtplatz ihr Faschingstreiben, und am Sonntag zieht der Gaudiwurm durch Zell.

14.000 Menschen kamen 2020 nach Griesbeckerzell. Es war der letzte Faschingsumzug, der dort stattfand. Danach kam Corona – und es begann eine lange Wartezeit für alle Narren. Damit ist nun Schluss. Aichach steht ein Faschingswochenende bevor: Am Samstag feiert die Paartalia auf dem Stadtplatz ihr Faschingstreiben, und am Sonntag zieht der Gaudiwurm wieder durch Griesbeckerzell. Die Faschingsgesellschaften knüpfen nahtlos an die Zeit vor Corona an. Doch nicht alles bleibt gleich.

Zeller Narren erwarten rund 10.000 Besucher beim Faschingsumzug

Der Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell und der Fasching sind eng miteinander verwoben. Rund 600 Mitglieder zählt die Faschingsgesellschaft Zell ohne See – der halbe Ort. Viele Zeller sind mit dem Fasching aufgewachsen, haben in der Kindergarde getanzt, später Aufgaben im Verein übernommen. Seit sechs Jahren ist Daniel Schacherl etwa als Umzugspräsident für den Gaudiwurm am Faschingssonntag verantwortlich. Schon seine Eltern waren bereits Prinzenpaar bei den Zeller Narren. Gleiches gilt auch für die Eltern von Norbert Bachmann. Heute ist der 38-Jährige Präsident der Faschingsgesellschaft.

Uhrzeit: Der Gaudiwurm in Griesbeckerzell startet am Sonntag, 19. Februar, um 14 Uhr.

Route: Startpunkt ist der Kindergarten in der Lorenzstraße. Der Faschingsumzug zieht anschließend an der Kirche vorbei, über die Haunswieser Straße, biegt dann in die Siedler Straße ein und wendet über die Pfarrer-Gmach-Straße und Feldstraße. Anschließend geht es über die Lorenzstraße wieder zurück.

Parken: Von allen drei Ortsverbindungsstraßen kommend weist die Feuerwehr zu Parkplätzen ein. Es gibt allerdings auch einen Shuttlebus von und nach Aichach, der im Pendelverkehr vom Volksfestplatz aus verkehrt. Der erste Bus fährt um 12.15 Uhr in Aichach ab; die erste Rückfahrt ist um 16 Uhr in Griesbeckerzell. Der Preis für die Hin- und Rückfahrt beträgt fünf Euro.



Der Umzug selbst rollt seit 1959 durch Zell. Schon damals gab es das Zeller Narrenschiff, das seitdem stets den Gaudiwurm anführt. Während in anderen Ortschaften die Verantwortlichen wegen der großen Verantwortung, die mit einem solchen Event einhergeht, zurückschrecken, hält man in Griesbeckerzell eisern daran fest. "Der Umzug hat eine Historie, und wir wollen ihn mit allen Möglichkeiten, die wir haben, fortführen", sagt Norbert Bachmann. Die Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Besucherinnen und Besucher steht dabei besonders im Fokus. Mit rund 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern rechnen die Zeller Narren in diesem Jahr.

Die Wagen, die mitfahren, benötigen alle eine Bescheinigung vom TÜV und müssen von – nüchternen – Begleitern abgeschirmt werden, die verhindern, dass Zuschauerinnen oder Zuschauer zwischen die Gefährte geraten. 28 Fußgruppen und Wagen sind es in diesem Jahr, darunter auch einige Neulinge. Dafür sind vereinzelt bisherige Teilnehmer abgesprungen. Grund sind zwei neue Auflagen, die der Verein bei den Wagen gemacht hat. Sie dürfen in diesem Jahr im gesamten Gespann nicht länger als 20 Meter sein. Außerdem ist die Leistung der Schlepper begrenzt auf 200 PS (150 kW).

Anna (Lea Aidelsburger), Elsa (Anna Loschko) und Olaf (Stefan Dauber) kommen am Samstag auf den Stadtplatz nach Aichach. Foto: Johanna Kügle

Aber auch thematisch achtet die Faschingsgesellschaft auf die Mottos der einzelnen Gruppierungen. "Wir haben jahrelang jeden einzelnen Wagen begutachtet", erzählt Daniel Schacherl. Früher, als es noch keine TÜV-Abnahme gab, ging es dabei vor allem um Sicherheitsaspekte; heute vielmehr um die Qualität. "Wir achten darauf, dass keine Hassparolen präsentiert werden", so der Umzugspräsident. Man achte zudem darauf, dass niemand über die Stränge schlägt. "In diesem Jahr wäre etwa ein Motto im Zusammenhang mit Militär oder Krieg eher schwierig gewesen", ergänzt Bachmann.

Paartalia feiert am Samstag auf dem Stadtplatz in Aichach

Bereits am Samstag lädt die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia auf den Aichacher Stadtplatz ein. Das große Highlight für die Kinder: Anna, Elsa und Olaf aus dem Disneyfilm "Die Eiskönigin" sind zu Gast. Gemeinsam mit ihnen, dem gesamten Paartalia Hofstaat, den Gastgarden Zusamtaler Bettschoner aus Zusmarshausen, Zell ohne See aus Griesbeckerzell und den Patenverein Faschingsgesellschaft REB aus Reichershofen soll aus dem Stadtplatz eine Faschingsmeile anlässlich des 50. Geburtstags des Vereins entstehen. Los geht es um 14 Uhr; ab 18 Uhr gibt es nach dem Bühnenprogramm noch eine Party bis 20 Uhr.