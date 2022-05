Gegründet vor 100 Jahren: Diese Ziele hat der Aichacher Frauenbund heute

Der Frauenbund Aichach ist seit 100 Jahren aktiv. Dieses Jubiläum wird am Samstag gefeiert. Das alte Motto "fromm, fleißig und brav" hat sich längst überholt.

Der Frauenbund Aichach kann heuer auf 100 erfolgreiche Jahre zurückblicken. Der Verein zählt momentan 253 Frauen. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, findet am Samstag, 28. Mai, um 18 Uhr ein Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Aichach statt. Zelebrant ist Stadtpfarrer Herbert Gugler. Anschließend gibt es einen Stehempfang vor der Kirche.

Am 28. Mai 1922 wurde bei einer Sonntagnachmittagskaffeestunde im Bauerntanzsaal in Aichach der Frauenbund aus der Taufe gehoben. Die erste Vorsitzende war Ernestine Schröder. Die Ziele des Vereins sind heute noch genauso aktuell und gültig wie sie damals formuliert wurden. Es hieß: „Ziel des Vereins ist eine wertorientierte, religiös motivierte politische Interessenvertretung, um am Aufbau einer Gesellschaft und Kirche mitzuwirken, in der Frauen und Männer partnerschaftlich zusammenleben und Verantwortung tragen für die Zukunft einer friedlichen, gerechten und für alle lebenswerten Welt.“

Während der NS-Zeit durchlebte der Frauenbund eine schwere Zeit

Während der NS-Zeit wurden 1935 alle außerkirchlichen Aktivitäten des Frauenbundes verboten. In dieser schweren Zeit stellten sich 1938 Therese Haselberger gemeinsam mit Therese Stanglmayr als Vorstandsteam zur Verfügung. Sie leiteten den Verein bis 1966. Rosa Rehmböck, die von 1966 bis 1978 Vorsitzende war, initiierte die Seniorennachmittage, die es jetzt seit 1968 gibt, sowie den Krankenhausdienst und die Nachbarschaftshilfe. 1972 feierte der Frauenbund erstmals in der TSV-Turnhalle seine Faschingsfeste. Bis heute wirkt der Verein beim Pfarrfasching durch unterhaltsame Einlagen mit. 1973 beteiligte der Frauenbund sich erstmals am Weltgebetstag der Frauen. Die evangelischen Frauen hatten ihn zuvor immer allein gefeiert.

Auch die Vorsitzende Viktoria Käuferle (1978 - 1982) hielt den Verein durch ihr soziales Engagement lebendig. Sie führte im Spital den Sonntagsküchendienst ein. Besondere Verdienste erwarb sie sich durch die Gründung einer „Jungen Gruppe“ im November 1979. Diese „Gruppe B“ erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit.

Es entstehen Mutter-Kind-Gruppen und die Familienstation

In der Zeit von Klara Haselberger (1982 - 1984) fiel 1982 das erste Pfarrfest der Kirchengemeinde. Seit der Zeit backen Frauenbund-Frauen Leckereien für das Kuchenbuffet und betreuen dieses. Von 1984 bis 1990 war Margareta Ziegler erste Vorsitzende. Sie gründete 1985 die ersten Mutter-Kind-Gruppen. Heute heißen sie Eltern-Kind-Gruppen und erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit.

1989 wurde aus dem Frauenbund ein eigenständiger Verein. Das war notwendig um als Träger eine Familienpflegestation gründen zu können – ehrenamtliche Leiterin wurde Margarete Eder. Mittlerweile leitet Andrea Mayr die Station hauptamtlich. Sie wird von sechs Familienpflegerinnen unterstützt. Familien, die dringend Hilfe für Kinderbetreuung und Haushaltsführung brauchen, weil die Mutter erkrankt ist, können dort Unterstützung anfordern.

Verantwortung trägt jetzt ein Führungsteam

1990 übernahm Brigitte Weber 24 Jahre lang die Geschicke des Frauenbundes. In ihrer Zeit beteiligte sich der Frauenbund erstmals mit einer Tombola am Stadtfest, deren Erlös sozialen Zwecken zugutekam. Sie initiierte auch das Osterbrunnen-Aufrichten vor dem Pfarrhaus, das Kräuterbuschenbinden zu Maria Himmelfahrt und das Blumenteppichlegen an Fronleichnam. 2006 wurde ein Babysitterkurs für Mädchen ins Leben gerufen mit Vermittlung der ausgebildeten Jugendlichen. 2007 wurde eine sogenannte Maxigruppe gegründet, die zwei- bis vierjährigen Kindern den Übergang in den Kindergarten erleichtern soll.

2014 bereiteten ägyptische Frauen den Weltgebetstag vor. Auf dem Bild das Aichacher Gottesdienstteam. Foto: Petra Jarde

2014 wurde erstmals ein fünfköpfiges Führungsteam gewählt, Sprecherin ist Ingrid Hausmann. Der Frauenbund kümmert sich nach wie vor um Kinder, Seniorinnen und Benachteiligte. Aber auch politische Themen liegen den Frauen am Herzen, wie Zwangsprostitution, Altersarmut und ein nachhaltiges Leben. Deshalb wird der Frauenbund auch die nächsten hundert Jahre noch gebraucht.