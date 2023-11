Beim Hoagarten im Pfarrzentrum lässt sich der Alltag vergessen

Plus Der traditionelle Hoagarten im Aichacher Pfarrzentrum erfreut sich weiter seiner Beliebtheit. Lustiges hat da ebenso seinen Platz wie Besinnliches.

Beim traditionellen Hoagarten im Aichacher Pfarrzentrum hat alles seinen Platz: Lustiges und Zünftiges ebenso wie Besinnliches und Sanftes. Von allem etwas steuerten die vier Gesangs- und Instrumentalgruppen bei. Sehr zur Freude des rund 200-köpfigen Publikums.

Drei der Musikgruppen stammen aus Tirol und eine aus den oberbayerischen Mittenwald. Lenz Berger, der den Aichacher Hoagarten bereits zum dritten Mal moderierte, kommt aus Anger bei Bad Reichenhall. Mit seinen hintergründigen und lustigen Geschichten hatte er die Lacher auf seiner Seite.