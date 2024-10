Beim Inthronisationsball der Paartalia wird ein Geheimnis gelüftet

Die Aichacher Paartalia steckt schon mitten in den Vorbereitungen für die neue Faschingssaison. Neu ist ein Vereinsstammtisch, der erstmals am Dienstag, 22. Oktober, geplant ist. Für den Inthronisationsball am Samstag, 9. November, beginnt am Samstag, 19. Oktober, der Kartenvorverkauf.

Der Vereinsstammtisch am Dienstag, 22. Oktober, beginnt um 19 Uhr im TSV-Re(h)staurant in Aichach für alle ehemaligen und aktiven Mitglieder sowie Freunde des Vereins. Miteinander ins Gespräch zu kommen, steht dabei im Vordergrund, Präsidentin Claudia Müller informiert zudem über die Höhepunkte der kommenden Saison. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Kostprobe aus dem neuen Programm der Paartalia

Das Geheimnis um das neue Prinzenpaar der Paartalia wird am Samstag, 9. November, in festlichem Rahmen gelüftet. Beim Ball der Inthronisation in der TSV-Halle Aichach zeigen die Aktiven des Faschingsvereins eine kleine Kostprobe aus dem neuen Programm. Der Abend wird durch die Band Cornelius & Friends musikalisch umrahmt. Der Kartenvorverkauf findet ab Samstag, 19. Oktober, um 12 Uhr online unter www.paartalia.de/shop statt. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Seit Mai hat die Paartalia eine neue Spitze: Präsidentin ist nun Claudia Müller, die seit 1988 Mitglied bei der Paartalia ist. Sie war unter anderem als Gardemädchen, Prinzessin und von 2000 bis 2014 im Vorstand aktiv, 2015 wurde sie zur Ehrenpräsidentin ernannt. An ihrer Seite steht die neu gewählte Vizepräsidentin Andrea Breitsameter. Sie ist seit 23 Jahren beim Faschingsverein und war unter anderem als Gardemädchen, Prinzessin und Trainerin aktiv. 2024 wurde sie zur Ehrentrainerin auf Lebenszeit ernannt. (AZ)