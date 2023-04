Aichach

Beim Kinderhaus der Lebenshilfe in Aichach gilt künftig Tempo 30

Plus Der Aichacher Bauausschuss erfüllt den Wunsch von Eltern nach einer Geschwindigkeitsbeschränkung beim Kinderhaus am Plattenberg. Vom Sinn sind nicht alle überzeugt.

Beim Kinderhaus der Lebenshilfe in Aichach gilt künftig Tempo 30. Die Geschwindigkeitsbeschränkung soll in der Straße "Am Plattenberg" im Bereich zwischen der Einmündung der Watzmannstraße und der Einmündung in die Münchener Straße gelten und auch zeitlich begrenzt werden. Die genauen Zeiten sind allerdings noch nicht festgelegt. Bevor der Bauausschuss das mit 9:2 Stimmen beschloss, wurde intensiv diskutiert, denn nicht alle Ausschussmitglieder waren vom Sinn des Tempolimits überzeugt.

Etwa 80 Kinder werden in dem Kinderhaus betreut. Die Verkehrssituation empfinden die Eltern beim Bringen und Abholen der Kinder als gefährlich. Die Geschwindigkeitsbeschränkung, die sich der Elternbeirat wünscht, haben die Fraktionen der Grünen und der SPD gemeinsam beantragt. Sie verteidigten den Antrag auch in der Sitzung gegen kritische Stimmen. Verkehrsreferent Hans-Peter Port ( CSU) zum Beispiel fragte sich, was das Schild bringen solle.

