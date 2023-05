Beim Konzert der Crazy Oak Big Band ist sogar ein Grammy-Gewinner dabei

Plus Die Crazy Oak Big Band hat seit Anfang des Jahres Unterstützung von einem Profi. Das machte sich beim Konzert am Aichacher Deutschherren-Gymnasium bemerkbar.

Die Big Band "Crazy Oaks" ist seit über 20 Jahren eine Institution in Aichach. Nach langer Corona-Pause gab es jetzt endlich ein Wiederhören mit der ambitionierten Jazzformation – eines, das die Zuhörerinnen und Zuhörer begeisterte. Seit Anfang des Jahres wird die Band maßgeblich von dem Saxofonisten und Grammy-Preisträger Axel Kühn unterstützt, der das aktuelle Programm mit den Musikern erarbeitet hat und von seinem Instrument aus die Leitung übernahm.

Axel Kühn ist Mitglied der SWR Big Band und Professor für Saxofon und Ensemble an der Musikhochschule in Freiburg, und die Zusammenarbeit mit diesem Vollblutprofi hat die überwiegend aus Amateuren bestehende Band ausgesprochen gefordert und auf ein neues Leistungsniveau gehoben.