Beim Konzert der Solisten spielt auch mal die Tuba die Hauptrolle

Beim Konzert der Aichacher Stadtkapelle und der städtischen Musikschule erlebt das Publikum ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm.

Nahezu voll besetzt war die Aula des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach beim Konzert der Solisten. Unter der Leitung von Eduard Augsburger und Monika Mayer spielten die Stadtkapelle Aichach und das Jugendblasorchester der städtischen Musikschule Aichach. Die Dirigenten hatten die 45 Musikerinnen und Musiker auf das anspruchsvolle und abwechslungsreiche Programm sehr gut vorbereitet.

Simon Weiß, der Vorsitzende des Musikvereins Aichach, begrüße die zahlreichen Ehrengäste und Musikliebhaber. Zum Auftakt erklang das Stück „Alphornzauber - Erinnerungen an Altrei“ des Komponisten Hans-Reiner Schmidt. Hornistin Franziska Huber, die erst seit vier Monaten das imposante Alphorn mit einer Länge von über zwei Metern für sich entdeckt hat und bewundernswert spielt, kreierte ein gelungenes und faszinierendes Tonbild, idyllisch und zugleich majestätisch. In dem großen Raum der Aula entfalteten sich die vollen, getragenen Naturtöne der Bergwelt wunderschön und eindrucksvoll.

Langsamer Tango entfaltet seinen Zauber

Tizian Pollanka glänzte an der Klarinette mit dem Stück „Oblivion“, zu deutsch „Vergessenheit“, von Astor Piazzolla, dem wichtigsten Komponisten des modernen Tango. Tizian spielte mit Leidenschaft, wunderbar zart und gleichzeitig sehr ausdrucksstark, begleitet von einem aufmerksamen, behutsamen Orchester. Der Zauber dieses langsamen Tangos lässt in die Vergangenheit schweifen und vergessene Erfahrungen neu erleben. Ein mystischer, verführerischer Tanz.

Oft fristet die Tuba als Begleitinstrument ein Leben in der hintersten Reihe eines Blasorchesters. Beim temperamentvollen „Tuba Concerto Espaniol“ von Kurt Gäbler mit orientalischen Flamenco-Klängen spielte es endlich die wohlverdiente Hauptrolle und stellte vor allem an den 14-jährigen Solisten Constantin Reger, aber auch an das ganze Orchester hohe künstlerische Ansprüche. Constantin brachte den gesamten Tonumfang seines Instruments zu Gehör mit konstant vollen Tönen auch in der tiefen Lage und er imponierte mit seiner agilen, souveränen Spielweise.

Ein Wechselspiel von Tenorhorn und Trompete

Monika Mayer, die im Orchester Flügelhorn spielt, dirigierte die Polka „Von Freund zu Freund“ komponiert von Martin Scharnagel. Die Solisten Rudi Augsburger am Tenorhorn und Simon Weiß an der Trompete begannen im Duo mit einer schönen, schlichten Einleitung, das Orchester folgte mit rhythmischen Passagen und einer eingängigen, poetischen Triomelodie. Die Musiker intonierten ein lebendiges, gefühlvolles Wechselspiel zwischen den verschiedenen Registern mit Leichtigkeit, Herzlichkeit und Spaß als Symbol für eine tolle, mitfühlende Freundschaft.

Bei der anmutigen Melodieführung des Titels "Abendstimmung" des tschechischen Komponisten Pavel Stanék konnte Solist Georg Kein am Tenorhorn seine musikalischen Qualitäten voll entfalten. Das Orchester begleitete das lyrische Thema mit sanften Klängen und vermittelte das Bild eines friedlich-malerischen Sonnenuntergangs.

Fliegende Noten beim Konzert in Aichach

Notenblätter flogen vom Notenständer. Ein kleiner Spaß, der für große Erheiterung beim Publikum sorgte. Den Welterfolg der 50er Jahre „Cherry Pink“ vom „King of Mambo“ Perez Prado interpretierten die beiden Nachwuchskünstler Julius Brandmair und Josef Schwaiger bravourös. Sie zeigten im Wettstreit, wer die Töne auf der Trompete am besten „wie Gummi langziehen“ konnte. Das motivierte Publikum unterstütze sprachlich mit exakten Einwürfen.

Die meisten Solisten dieses Abends spielten Trompete, bekanntermaßen das Lieblingsinstrument von Eduard Augsburger. Mit "Happy Trumpets“ von Walter Schneider und Willi Löffler wussten gleich acht talentierte Nachwuchs-Musiker und -musikerinnen beim gemeinsamen Auftritt zu überzeugen.

Beste Stimmung beim "Trompetenecho"

Mit vollem Einsatz, schwungvoll und mit starkem Sound sorgten Franziska Grabmann, Simon Immler und Simon Weiß mit dem bekannten Klassiker der Volksmusik „Trompetenecho“ von Slavko und Vilko Avsenik für beste Stimmung. Die Zuschauer klatschten fröhlich mit.

Viel Beifall ernteten auch die beiden Moderatorinnen Franziska Grabmann und Marie Hartung, die humorvoll und charmant durch den eindrucksvollen Konzertabend führten. Das Publikum feierte die Musiker immer wieder aufs Neue, zum Schluss tosender, langanhaltender Applaus und zwei Zugaben. Ein gelungener Auftritt mit hervorragenden Instrumentalisten und vielen jungen Talenten, die vom ersten Klang an die Besucher an ihrer Freude und Begeisterung teilhaben ließen.