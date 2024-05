Aichach

Beim "Leberkäskoma" darf gerätselt und gelacht werden

Plus Die Theatergruppe der Wittelsbacher Realschule in Aichach zeigt einen Krimi. Das Stück hat sich die Truppe selbst ausgedacht. Was es mit "Eberhofer" zu tun hat.

Von Gerlinde Drexler

Etwas „bitter im Abgang“ ist die Leberkässemmel. Das sind die letzten Worte von Bäckermeister Semmelbrösel und der Bürgermeisterin, dann kippen die beiden um. Die Szene ist der Auftakt zu dem Krimi „Leberkäskoma“, den die Theatergruppe der Wittelsbacher Realschule Aichach bei zwei Vorstellungen spielte.

Mit den Eberhofer-Krimis hat das Stück aber nur eine Gemeinsamkeit: den Leberkäs. Nein, zwei – denn spannend und lustig ist es auch. Im vergangenen Schuljahr begeisterte die Theatergruppe das Publikum mit den „Aichacher Hexen“. Das neue Stück sollte sich deutlich davon unterscheiden, war sich die Truppe rund um Susanna Mayr, die Leiterin der Theatergruppe, einig. Es sollte diesmal ein Krimi werden, eingebettet in eine bayerische Dorfidylle. Die Handlung erdachten sich die Mitglieder der Theatergruppe, Mayr schrieb das Stück dazu und führte Regie.

