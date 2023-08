Aichach

vor 33 Min.

Beim Mehrgenerationen-Treff der Malteser in Aichach ist Bingo "Pflicht"

Plus Die Malteser in Aichach bieten an jedem letzten Freitag im Monat ein unterhaltsames Programm für jedes Alter an. Dabei wird auch viel gebastelt und geplaudert.

Von Alice Lauria

Luise Höchtl feierte vergangenen Monat ihren 100. Geburtstag, sogar eine Glückwunschkarte des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder bekam die rüstige Rentnerin, die in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen im Landkreis-Norden lebt. Jeden letzten Freitag im Monat wird sie von einem Kleinbus der Malteser zu Hause abgeholt und ins Caritas-Café an der Münchner Straße zum Mehrgenerationen-Treff der Malteser Aichach gefahren. Hier kommt Luise Höchtl jeden Monat gerne her, denn es ist "schön, unter anderen Leuten zu sein".

Die Initiative zu den Ausflügen kam von Irmtraud Kutzer, diese lebt in derselben Wohneinrichtung wie Höchtl und kommt bereits seit über einem Jahr regelmäßig zu den Treffen der Malteser. Was vor der Corona-Krise als Seniorentreff gegen Vereinsamung im Alter geplant war, hat nach einer pandemiebedingten Pause als Mehrgenerationen-Treff neu gestartet. Für drei Stunden bieten die engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiter der Malteser den anwesenden Kindern, Familien und Senioren ein abwechslungsreiches und spannendes Programm.

