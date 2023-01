Beim Nachwuchsgardetreffen der Paartalia geht es nach Brasilien und Afrika

Sieben Nachwuchsgarden zeigen in der ausverkauften Aichacher TSV-Halle bunte Ausschnitte aus ihren Faschingsprogrammen. Die Aichacher Paartalia tanzt nachts im Museum.

Es ging ins Wunderland, nach Mexiko, nach Brasilien oder nachts ins Museum: Beim elften Nachwuchsgardetreffen der Aichacher Paartalia war die thematische Vielfalt groß. Das Nachwuchsprinzenpaar der Paartalia, Prinz Pius I. und Prinzessin Mirella, hatten in die ausverkaufte Aichacher TSV-Halle geladen. Sieben Garden, unter anderem aus Augsburg, Reichertshofen (Kreis Pfaffenhofen an der Ilm), Neuburg und Schrobenhausen kamen.

Nach einer kurzen Begrüßung der Hofmarschallinnen Rebecca und Leandra zeigte die starke Truppe der Burgfunken aus Neuburg mit dem Kinderprinzenpaar Maximilian III. und Zoe I. und dem Funkenmariechen Marlies ihr wundervolles Programm. Sie versetzten das Publikum mit ihrer Show unter dem Motto „Over the rainbow“ in die richtige Stimmung für diesen Nachmittag. Prinz Ben I. und Prinzessin Lina I. entführten im Anschluss die Zuschauer ins Narrneusia-Wunderland unter dem Motto „Hakuna matata“. Sie tanzten zu Disney-Klassikern wie Aladdin, die Schöne und das Biest und Arielle.

Beim elften Nachwuchsgardetreffen der Aichacher Paartalia entführten sieben Garden die Zuschauerinnen und Zuschauer in der TSV-Halle in bunte und fantasievolle Welten. Foto: Chris Höchtl

Auch bei den Nachwuchsgarden der Paartalia und deren Programm „Nachts im Museum“ lebte die Fantasie des Publikums auf. Saskia wird bei einem Klassenausflug im Museum vergessen und eingesperrt. Dort lernt sie die Ausstellungsstücke, die plötzlich zum Leben erwachen, kennen. Auch die größte Attraktion des Aichacher Museums, ein Gemälde mit dem Nachwuchsprinzenpaar Pius I. und Mirella, begann zu tanzen.

Die Kinder- und Jugendgarde der Hollaria Augsburg mit Prinzessin Emma I. nahm die Zuschauerinnen und Zuschauer mit nach Mexico unter dem Motto „Besos de Mexico“. Eine bunte und fröhliche Show mit bezaubernden Kostümen. Danach wirbelten die Little Rock 'n' Roller und Jugend aus Waidhofen über die Bühne. Viel Pep und Energie unter dem Motto „Disco Fever“ und getreu dem Spruch auf ihrem Orden „The Rock 'n' Roll ist back 23“. Es folgte die Show „Samba de Brazil“ der Schromlachia. Sie brachten die Besucher ins Staunen und faszinierten mit packenden Rhythmen. Schillernde Sambatänzer wirbelten um das Prinzenpaar Nelio I. und Emilia-Noe I. aus Schrobenhausen.

Als Nächstes tanzte der Patenverein aus Reichertshofen und Ebenhofen-Baar, die REB, für das Aichacher Publikum. Ein großer „kleiner Hofstaat“ mit Kinderprinzessin Sophia II. begeisterte die Zuschauer unter dem Motto "It's Primetime - Eine Reise durch die Filmwelt". Hier war für nahezu jeden Geschmack der passende Film dabei.

Piraten aus Augsburg stürmen die Bühne

Auch der große Hofstaat der Paartalia zeigte einen Ausschnitt aus seinem Programm „Art of Dance“, bevor der Nachwuchs des FFC Augsburg zum Abschluss die Bühne stürmte. „Piraten – folgt dem Ruf“ lautete das Motto der Youngsters. Angeführt wurden sie von ihren lieblichen Prinzessinnen Elisa I. und Sophie I.

Das Aichacher Nachwuchsprinzenpaar war stolz, so viele großartige Nachwuchstänzer in Aichach begrüßen zu dürfen. Die beiden Hofmarschallinnen der Paartalia führten gekonnt durch den bunten Nachmittag. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich am reichhaltigen Kuchen- und Tortenbuffet, das die Eltern des Paartalianachwuchses beigesteuert hatten, stärken.