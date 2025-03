Beim Planspiel Börse sind Teams vom DHG und der Realschule erfolgreich

Beim Planspiel Börse Wettbewerb beteiligten sich im Geschäftsgebiet der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen 211 Teilnehmer in 78 Teams. In der Nachhaltigkeitsbewertung sicherten sich drei Gruppen vom Deutschherren-Gymnasium Aichach die ersten drei Plätze. Auch ein Team der Wittelsbacher Realschule war erfolgreich.

Icon Vergrößern Die Wittelsbacher Realschule war beim Planspiel der Sparkasse erfolgreich: (von links) Daniela Salewski (Lehrkraft Wittelsbacher Realschule), Nina Mittermüller und Lena Szekely, Brigitte Heigemeir (Spielbetreuung Sparkasse). Foto: Jürgen Burkhard Icon Schließen Schließen Die Wittelsbacher Realschule war beim Planspiel der Sparkasse erfolgreich: (von links) Daniela Salewski (Lehrkraft Wittelsbacher Realschule), Nina Mittermüller und Lena Szekely, Brigitte Heigemeir (Spielbetreuung Sparkasse). Foto: Jürgen Burkhard

Die Sparkasse veranstaltet seit 2021 das Planspiel Börse. Alle Teilnehmenden erhalten ein Depot mit einem virtuellen Kapital, das es durch Käufe und Verkäufe von konventionellen und nachhaltigen Wertpapieren zu steigern gilt. Die diesjährige Spielrunde war geprägt vom wechselhaften Verlauf des DAX im Jahr 2024. In der Depotgesamtwertung steigerte das Gewinner-Team „Nina und Lena“ von der Wittelsbacher Realschule Aichach das Startkapital von 50.000 auf 60.388,60 Euro. Den Platz zwei und drei sicherten sich zwei Gruppen des Deutschherren Gymnasiums Aichach. Das Team „LJTPV“ erzielte einen Depotgesamtwert in Höhe von 59.600,03 Euro, „Die Insolvenzer“ kamen mit einem Schlussstand von 58.898,51 Euro auf Platz drei.

In der Nachhaltigkeitsbewertung sicherten sich drei Gruppen vom Deutschherren-Gymnasium Aichach die ersten Plätze. Das Team „Sinister“ erwirtschaftete mit 677,75 Euro den höchsten Nachhaltigkeitsertrag. Auf dem zweiten Platz folgte das Team „Goblingärtner B3B“ mit einem Wert von 625,88 Euro. Mit einem Nachhaltigkeitsertrag in Höhe von 466,92 Euro landete das Team „Apache 187 und Udo Nierenstein“ auf Platz drei. Auch die Sparkassenauszubildenden beteiligten sich am diesjährigen Planspiel. Mit einem Depotgesamtwert in Höhe von 54.592,93 Euro spielte sich Elena Brecheisen auf denersten Platz. Im Bereich Nachhaltigkeit erzielte der Auszubildende Nils Grasser einen Nachhaltigkeitsertrag von 1057,81 Euro.

