Beim Schöffel-Kids-Cup gibt es viele Stockerlplätze für die Grubetfreunde

Bei besten Bedingungen waren die Grubetfreunde aus Aichach Ausrichter des Schöffel-Kids-Cups, einer Ski-Rennserie. 125 Kinder und Jugendliche von fünf bis 21 Jahren traten in zwei Durchgängen in ihren Jahrgangsstufen an. Über die Ergebnisse können sich die „jungen Wilden“ der Grubetfreunde freuen: zahlreiche Stockerlplätze wurden erzielt. Am Samstag, 22. Februar, findet die Vereinsmeisterschaft der Grubetfreunde mit Zielraum-Gaudi in Grasgehren statt. Um 19.30 Uhr beginnt eine Apres-Ski-Party im Grubethaus. Anmeldungen unter Telefon 0152/05677593 oder E-Mail wintersport@grubetfreunde.de.

