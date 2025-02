Beim Schüleraustausch trifft französisches Baguette auf bayerische Breze

Zum dritten Mal bekamen 20 Schüler aus den Klassen 7e und 8e der Wittelsbacher Realschule Aichach Besuch ihrer französischen Austauschpartnerinnen und -partner aus Martigné-Ferchaud in der Bretagne. Organisiert hatten den einwöchigen Austausch wieder Petra Machacek und Sünnje Crone, die von ihren Kollegen Thomas Ducke und Marie Jezequel unterstützt wurden. In Zusammenarbeit mit dem Aichacher Stadtmuseum und Manuel Schormair und Franz Gutmann gab es zwei Führungen durch Aichach, die den Wissengrundstein für den anschließenden Workshop „Ich baue meine mittelalterliche Stadt“ legte. Ein Tag lang waren die Schüler auf Erkundungstour in München. Bei einer Stadtrundfahrt, der Besichtigung von Schlosses Nymphenburg, einer Stadtführung zu Fuß und einem kurzen Besuch im Deutschen Museum bekamen die französischen Gastschüler einen Eindruck von der Landeshauptstadt. Bei einer Projektarbeit arbeiteten sie die Unterschiede zwischen Bayern und der Bretagne heraus und sprachen über die gesammelten Eindrücke. In Augsburg standen eine Stadtrallye, Billard, Dart oder Kickern sowie ein Abschiedsessen auf dem Programm, bevor die französischen Gäste wieder verabschiedet wurden. Für die Realschüler geht es Ende März für ein paar Tage in die Bretagne.

Austauschschüler und Lehrkräfte mit Aichachs Bürgermeister Habermann (3. von links). Foto: Cornelia Greil

