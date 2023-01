Beim Showabend der Paartalia wird es bunt, akrobatisch und atemberaubend

Die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia und vier Gastgarden präsentieren sich beim Showabend in der TSV-Halle. Bei manchem Auftritt bleibt dem Publikum die Luft weg.

Die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia lud am Freitag zum zweiten närrischen Showabend in die TSV-Halle in Aichach. Dort bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen: Die Gastgeber und vier befreundete Garden zeigten eine große Bandbreite der Welt des Tanzes und des Faschings.

Hofmarschall Stefan Dauber führte durchs Programm des zweiten Showabends. Nach der Begrüßung der Ehrengäste marschierte der gesamte Hofstaat der Paartalia mit allen Aktiven ein. Es wurde ein kurzweiliger und bunter Abend. Den wohl weitesten Anfahrtsweg hatte der Partnerverein aus Schifferstadt. Aber auch Garden aus Schrobenhausen, Kösching (Landkreis Eichstätt), Königsbrunn (Landkreis Augsburg) und Lauingen (Landkreis Dillingen) waren gekommen.

Hofstaat der Paartalia zeigt beim Showabend in Aichach Jubiläumsshow

Zuerst aber stürmten die Nachwuchsgarden der Paartalia mit ihrem Prinzenpaar Pius I. und Mirella die Bühne. Aus einem langweiligen Schulausflug ins Museum wurde plötzlich ein spannendes Abenteuer: Statuen und Gemälde erwachten zum Leben und tanzten mit der Attraktion, dem Nachwuchsprinzenpaar, gemeinsam auf der Bühne. Die 35 Nachwuchstänzerinnen und -tänzer hatten sichtlich Spaß dabei.

Wie es aussieht, wenn Statuen plötzlich zum Leben erwachen und tanzen, zeigte die Jugendgarde der Paartalia. Foto: Chris Höchtl

Ebenfalls zum Motto "Art of Dance" zeigte der große Hofstaat nach dem flotten Gardemarsch seine Jubiläumsshow. Verschiedene Musikstücke, unterschiedliche Tanzrichtungen und spektakuläre Hebefiguren: Bad Boy Prinz Werner II. entführte das bedrückte Hollywood-Sternchen Prinzessin Claudia in die Welt der Straßentänzer und eroberte im Sturm ihr Herz. Mit ihrer Truppe tanzen sie sich im großen Finale ins Glück.

Schromlachia und Germanica Kösching begeistern beim Showabend

"Schromlachia rockt" mit ihrem Prinzenpaar Nathalie I. und Markus III. Foto: Chris Höchtl

Die Nachbarn aus Schrobenhausen hatten eine Show zum Thema „Schromlachia rockt“ mitgebracht. Das Prinzenpaar Nathalie I. und Markus III. zeigte in schillernden Gewändern seinen Prinzenwalzer. Bei bekannten Songs wie „I love Rock'n'Roll“, „Zombie“ oder „Westerland“ riss die Schromlachia das Publikum so sehr mit, dass letztlich alle Gäste begeistert mitklatschten.

Lesen Sie dazu auch

Im Anschluss zeigten die Gardemädels und -jungs der Germanica Kösching ihren fetzig-bayerischen Gardemarsch. Nach einem verträumten Walzer von Prinzessin Marion II. und Prinz Marc I. ging es mit der Showgruppe hoch hinaus: Bei der Darbietung zum Motto „Es gibt nur ein Gas – Vollgas“ blieb dem einen oder der anderen im Publikum schlichtweg die Luft weg.

Wie schön muss Fliegen sein: Die Germanica Kösching ließ das Publikum in diesem Moment den Atem anhalten. Foto: Chris Höchtl

Der Partnerverein aus Schifferstadt hatte neben Prinzessin Lena I. und Kinderprinzessin Mariella sein Tanzmariechen und das Männerballett mitgebracht. Tanzmariechen Nadja zeigte einen akrobatischen Marsch. Eine eher lustige Liebesgeschichte zwischen Barbie und Ken präsentierte das Schifferstädter Männerballett. Die zehn Männer zwischen 18 und 66 Jahren ernteten jede Menge Applaus.

"Come on Barbie, let’s go Party" – auch das Männerballett der KG Schlotte Schifferstadt trat beim Showabend der Aichacher Paartalia auf. Foto: Chris Höchtl

CCK Phantasia und Laudonia treten zum Abschluss des Showabends auf

Mit der CCK Phantasia ging es zu „Hula Ohana – Das Feuer der Südsee“ nach Hawaii. Nach einer kurzen, unterhaltsamen Flugzeit war man auch schon gelandet. Die Garde aus Königsbrunn begeisterte mit wilden Tiki-Kriegern, schillernden Hula-Mädchen und dem charismatischen Prinzenpaar Franziska I. und Dennis I. die Zuschauerinnen und Zuschauer.

"Auf in die Südsee" hieß es bei den wilden Tiki-Kriegern des CCK Phantasia. Foto: Chris Höchtl

Zum Abschluss des Abends trat die Laudonia aus Lauingen auf. Mit der Truppe rund um Prinzenpaar Lisa und Benedikt ging es nach Gardemarsch und Prinzenwalzer auf eine Traumreise. Zu „Träume der Nacht“ entführten die Tänzerinnen und Tänzer mit ausdrucksvollen Choreografien und atemberaubenden Hebefiguren ins Schlummerland.

Einmal ins Land der Träume und wieder zurück ging es mit der Laudonia Lauingen. Foto: Chris Höchtl

Der dritte Showabend der Paartalia findet am Freitag, 3. Februar, statt. Dort sind die Lach Moro aus Mering, die Narrneusia aus Neusäß, die REB aus Reichertshofen und Dance Venture aus Egweil zu sehen. Restkarten sind online unter www.paartalia.de oder an der Abendkasse erhältlich. (küj)