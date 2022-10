Beim Simon- und Judäimarkt in Aichach herrscht reges Treiben

Die strahlende Oktobersonne lockt viele Besucherinnen und Besucher zum Simon- und Judäimarkt in Aichach. Auch zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt haben geöffnet.

Viele Besucherinnen und Besucher kamen am Sonntag zum Simon- und Judäimarkt in der Aichacher Innenstadt. Das strahlend schöne Herbstwetter dürfte sicherlich ein Grund dafür gewesen sein. Bereits zu Beginn war die Resonanz unter den Marktbesuchern beachtlich.

Was allerdings auffiel, waren Lücken zwischen den Verkaufsständen. Karl-Heinz Müller vom Marktamt erzählte, dass an die 80 Händlerinnen und Händler angemeldet gewesen waren. Einige sagten dann aber doch wegen Krankheit wieder ab. „Knapp an die 70 Händler haben Standgeld bezahlt“, berichtete Müller. Sein Kollege Dennis Schäffler wertete die Resonanz auf den Markt als gut.

Blumenhändler haben mit Konkurrenz durch Supermärkte zu kämpfen

Den Rückgang der Händlerzahlen sahen einige Besucher als Auswirkung der Corona-Pandemie. Zu Spitzenzeiten des Aichacher Herbstmarktes - wie zum Beispiel 2010 - boten schon mal 120 Verkäuferinnen und Verkäufer ihre Waren an.

Obst gab es am Stand von Markus Völkel aus Wildpoldsried (Landkreis Oberallgäu). Foto: Erich Echter

Zwei Tage vor Allerheiligen waren dieses Mal fünf Blumenhändler mit Grabgestecken in der Aichacher Innenstadt auszumachen. Händler Anton Sailer aus dem Aichacher Stadtteil Oberbernbach berichtete mit Bedauern, dass das Geschäft nicht mehr so laufe wie früher. In immer mehr Supermärkten würden Blumen und Gestecke zu Allerheiligen verkauft.

Wer wollte, erhielt an manchen Ständen eine Kostprobe von verschiedenen Schmankerln. Foto: Erich Echter

Simon- und Judäimarkt in Aichach: Auch Geschäfte haben geöffnet

Darüber hinaus reichte die Bandbreite der verkauften Waren auf dem Markt von warmer Kleidung und Spielwaren über Obst, Gewürze, Räucherspeck und weitere Gaumenfreuden bis hin zu Haushaltsutensilien. Auch Aichacher Geschäfte hatten geöffnet. Ihnen statteten zahlreiche Marktbummler ebenfalls einen Besuch ab.