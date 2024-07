Beim Stadtfest verwandelt sich Aichach wieder in eine Feiermeile

Wenn sich die Aichacher Innenstadt in einen großen Biergarten verwandelt und zur Feiermeile wird, dann ist wieder Stadtfest in Aichach. Am ersten Augustwochenende verwöhnen rund 70 Vereine und Gastronomen alle Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten und Getränken. Auf mehreren Bühnen treten 19 verschiedene Bands und Musikgruppen auf. Open-Air-Discos begeistern vor allem die jungen Gäste. Außerdem gibt es wie immer ein Kinderprogramm für den feierlustigen Nachwuchs.

„Milchladen-Bühne“: Nach dem großen Zuspruch gibt es mit der „Milchladen-Bühne“ wieder eine Straßenmusik-Ecke in der Steubstraße, Abzweig Botengasse (beim ehemaligen Milchladen): Ab etwa 20 Uhr bringen die Voodoo Vicars aus Augsburg Bluessound aufs Pflaster, ab 22 Uhr ist Dundo am Start mit faszinierenden Rhythmen und einer Mischung aus Pop, Funk und Afro-Beat. Dundo bedeutet auf Kisuaheli „Groove, der abgeht“. Rund um die Milchladen-Bühne finden sich indische und italienische Spezialitäten, Baumstriezel und ungarischen Langos.

Musik auf kleinen und großen Bühnen in Aichach

Unterer Stadtplatz: Am Unteren Stadtplatz kommt die weit über die bayerischen Landesgrenzen hinaus bekannte Band Pam Pam Ida nach Aichach. Das Sextett gratwandert in einer eigenen musikalischen Sphäre zwischen Pop und moderner Wirtshausmusik und begeistert mit Liedern abseits aller Klischees. Pam Pam Ida spielt von 20.15 bis 22 Uhr. Danach veranstaltet dort das M-eins mit DJ eine Open-Air-Diskothek. Für die ganz jungen Gäste gibt es ab 18.15 ein Mitmachprogramm der Hiphop-Gruppe Dance Joy. Ab 19 Uhr gibt es eine kurze Vorführung der ungarischen Jugend-Volkstanzgruppe Baki Pántlika.

Die Band Pam Pam Ida spielt auf dem Aichacher Stadtfest. Foto: Germain Nassal

Oberer Stadtplatz: Am Oberen Stadtplatz spielt ab 19 Uhr auf der Rathausbühne die Crazy Oak Big Band, ab 21 Uhr liefert die Lehrerband des Deutschherren-Gymnasiums (DHG) unter dem Motto „Teach me Tonight“ den Soundtrack zu den Sommerferien mit Klassikern der Rock- und Popgeschickte. Das rockende Lehrpersonal besteht aus Florian Laske, Stephan Dorn, Vera Decke-Karrer, Helga und Arnold Fritscher, Francesco Calabro und weiteren Lehrerinnen und Lehrern. Die Samba-Percussion-Gruppe Tam Koba tritt gleich zwei Mal auf: vor dem Rathaus von 17.45 bis 18.15 Uhr und vor der Bühne am Unteren Stadtplatz zwischen 19.30 und 20 Uhr.

Verein Paarrauschen und Brandner Kaspar bespielen den Schloßplatz

Schloßplatz: Am Schloßplatz präsentiert sich erstmals ein Team aus dem Verein Paarrauschen, der sich erst im Frühjahr als Nachfolgeverein der IG Rock gegründet hat, und Hannes Meier, Wirt der Kulturkneipe Brandner Kaspar. Sie bringen fünf lokale Acts auf die Bühne: die Aichacher Party-Coverband Rockshots, die Lonely Hearts Club Band (Beatlescover), Professor Grabowski mit Garage-Rock sowie Degibsano mit Klassikern und Oldies. Höhepunkt sind die Aichacher Newcomer Pauley & Cujo mit einer Mischung aus (Blues-)Rock- und Pop-Covern sowie Eigenwerken. Kulinarisch bietet der Verein warme Speisen, lokale Cidre-Spezialitäten und ausgefallene Softdrinks. Die Kulturkneipe Brandner Kaspar richtet einen Weißbiergarten ein.

Bauerntanzgasse: Auf der Bühne in der Bauerntanzgasse von Canada-Betreiber Rainer Knauer treten vier Gruppen auf: Die Seratiner sind eine junge Blasmusikbande aus Markt Indersdorf. Lobster Club mit Leadsänger Christoph Soier aus Schrobenhausen spielen Rocksound. Mediocore betitelt sich als „Punkrock aus dem Wittelsbacher Land“. Das Duo Janik Elijah steht für eindringliche Melodien zu melodiösen und treibenden Gitarrenklängen, Elektrosounds und Beats.

Josefsplatz: Am Josefsplatz vor dem Oberen Tor spielen beim Berabecka Boandlbräu ab 18 Uhr die Rohrenfelser Musikanten, ab 21 Uhr die Band G´lenkschmerz´n. Dort gibt es auch am Sonntag ab 10 Uhr einen Weißwurst-Frühschoppen mit Blasmusik von Blech nach Maß aus Biberach.



Tandlmarkt: Nightlife Events errichtet am Tandlmarkt wieder eine Freiluft-Diskothek mit DJ Ruz, der ab 20 Uhr dem Publikum einheizt.

Kabarettfrühschoppen mit Vertretern der Well-Familie

Kinderprogramm: Beim Stadtfest ist auch für die Kleinen einiges geboten, zum Beispiel Kinderschminken, ein Babyflug-Karussell, eine Bungeetrampolin-Anlage, Luftballon-Modellieren und Regenbogen-Zuckerwatte. Die HipHop-Tanzschule „Dancejoy“ bietet um 18.15 Uhr eine Mitmachaktion für Kinder am Unteren Stadtplatz an.

Die Nou Well Cousines treten beim Kabarett-Frühschoppen am Sonntag auf dem Aichacher Stadtfest auf. Foto: Jakob Schrenker

Kabarettfrühschoppen mit den NouWell Cousines: Am Sonntag klingt das Stadtfest gemütlich beim Kabarettfrühshoppen am Oberen Stadtplatz aus. Von 10 bis 12 Uhr servieren die NouWell Cousines mit „Boaznklassik“ ihre Mischung aus Volksmusik, Kabarett und Klassik. Dreiviertel der NouWell Cousines kommen aus der berühmten, bayerischen Musikerfamilie Well: Maria, Maresa und Matthias Well werden von Alexander Maschke unterstützt. Alle vier studieren an der Musikhochschule München: Maria Cello, Matthias Geige, Maresa Schulmusik und Alexander Filmmusik. Diese Mischung verheißt ein abwechslungsreiches Programm. Dafür greift das Quartett gerne mal zu den unterschiedlichsten Instrumenten und begeistert das Publikum mit bayerischem Charme, Witz und enorm viel Spaß an der Musik. (AZ)

Wichtiges zum Aichacher Stadtfest Eintritt: Der Eintritt für das gesamte Wochenende ist frei. Die Besucherinnen und Besucher des Stadtfestes werden gebeten, auf größere Taschen und Rücksäcke zu verzichten, es werden sporadisch Taschenkontrollen durchgeführt. Die Mitnahme von Alkoholika auf das Festgelände ist untersagt.

Sperrzeit: Außenbereich 2 Uhr, in den Gaststätten im Festgelände 3 Uhr

Sperrungen: Am Freitag kann es bis in die Abendstunden zu vereinzelten Sperrungen im Innenstadtgebiet kommen, da WC-Wägen und Traversen aufgebaut werden.

Am Samstag herrscht in der gesamten Innenstadt ab 8 Uhr Halte- und Parkverbot. Ab 9 Uhr ist die Innenstadt für den gesamten Verkehr gesperrt. Zum Auf- und Abbauen erhalten die Standteilnehmer bei der Anmeldung im Info-Büro eine Einfahrtsgenehmigung für die Innenstadt.

Am Sonntag ist die Innenstadt von 9 bis 15 Uhr gesperrt.

Sicherheit: Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) ist während des Stadtfestes wieder im Rathaus stationiert und die Polizei wird zusammen mit der Security vor Ort auf dem Festgelände sein.

Parken: Grüner Parkplatz (Martinstraße), Tiefgarage am Alten Friedhof (Martinstraße, die ganze Nacht geöffnet), Alter Verkehrsübungsplatz (Schulstraße), Volksfestplatz (Schrobenhausener Straße), Freibadparkplatz (Franz-Beck-Straße). (AZ)