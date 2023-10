Beim zehnten Wittelsbacher Heimattag geht es um Herzog Ludwig den Gebarteten

Mehrere Vorträge und eine Exkursion widmen sich der Zeit rund um das 15. Jahrhundert und die Verbindung zwischen den Städten und den regierenden Herzögen.

Vor zehn Jahren gab es den ersten Wittelsbacher Heimattag - damals unter dem Motto Institutionen der Geschichtskultur im Landkreis Aichach-Friedberg. Nun findet am Samstag, 28. Oktober, von 13 bis 18 Uhr das zehnte Forum der Heimatgeschichte im Landratsamt statt. Dieses Jahr geht es um Herzog Ludwig der Gebartete von Bayern-Ingolstadt und seine Wappensteine.

Im Jahr 2020 war das Wittelsbacher Land Gastgeber der vielbeachteten Landesausstellung "Stadt Befreit" des Hauses der Bayerischen Geschichte. Dabei standen die Wittelsbacher Gründerstädte im Mittelpunkt. Die Verbindungen zwischen den Städten und den regierenden Herzögen blieben auch nach der Gründungsphase sehr eng. Insbesondere in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurden die altbayerischen Städte weiter ausgebaut und gestärkt. Bis heute berichten prächtige Gedenksteine nicht nur in Aichach und Friedberg davon.

Exkursion zum Wappenstein an der Spitalkirche in Aichach

Passend dazu gibt es beim Heimattag mehrere Vorträge: zu Ludwig im Bart und das Herzogtum Bayern-Ingolstadt von Prof. Dr. Wilhelm Liebhart (Altomünster), zur Oswaldlegende von Prof. Dr. Klaus Wolf (Universität Augsburg) und zur Kunstgeschichte der Wappensteine von Dr. Markus Würmseher (Technische Hochschule Augsburg). Zudem ist eine Exkursion zum Wappenstein an der Aichacher Spitalkirche mit Bezirksheimatpfleger Christoph Lang und Restaurator Jürgen Markus Halm geplant.

Die Tagung findet - mit Ausnahme der Exkursion - im Landratsamt Aichach-Friedberg, Münchner Straße 9 in Aichach, statt. Der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl aber begrenzt. Eine Anmeldung per Mail an khb.aichach@lra-aic-fdb.de oder Telefonnummer 08251/924870 bis zum 23. Oktober ist erforderlich. (AZ)