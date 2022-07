"Bekannter Neonazi": Aussage in Livestream bringt 33-Jährigem Anzeige ein

Plus 33-Jähriger muss sich wegen übler Nachrede verantworten. Vor Gericht entschuldigt er sich. Einen Freispruch, wie ihn sein Anwalt fordert, gibt es nicht.

In einem dreistündigen Livestream in den sozialen Netzwerken war es ein Satz, der einem 33-Jährigen aus dem Raum Aichach eine Anzeige wegen übler Nachrede eingebracht hat. Er hatte im Dezember vergangenen Jahres jemanden, ohne ihn beim Namen zu nennen, als "bekannten Neonazi" bezeichnet. Gegen den Strafbefehl über 2000 Euro (50 Tagessätze à 40 Euro) legte der 33-Jährige Einspruch ein. Deshalb war dieser Satz nun Gegenstand einer Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht.